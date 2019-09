Advogado de Trump é intimado a entregar documentos para impeachment

O Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos emitiu uma intimação nesta segunda-feira, 30, ao advogado do presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, em busca de documentos para seu inquérito de impeachment.

O painel de inteligência dirigido pelos democratas emitiu a intimação em consulta com os comitês de Relações Exteriores e de Supervisão, ambos da Câmara. Os deputados dos comitês disseram em comunicado que Giuliani havia dito na televisão que pediu ao governo da Ucrânia que “visasse” o ex-vice-presidente Joe Biden.

Foi solicitado a Giuliani que entregue documentos relacionados ao esforço de Trump para pressionar o presidente ucraniano, Volodymry Zelenskiy, a investigar Biden, um dos principais candidatos à indicação democrata para concorrer contra Trump na eleição de 2020, na qual o republicano buscará a reeleição.

Os três presidentes dos comitês disseram que também foram enviadas cartas que solicitam documentos e estabelecem datas para os depoimentos do empresário Lev Parnas e do investidor imobiliário Igor Fruman, que, de acordo com vários relatos da mídia, ajudaram a introduzir Giuliani nos principais círculos políticos ucranianos.

Também foi enviada uma carta a Semyon “Sam” Kislin, um imigrante ucraniano que mantém laços comerciais com Trump e serviu na corporação municipal de desenvolvimento econômico quando Giuliani foi prefeito de Nova York.

O depoimento de Parnas foi marcado para 10 de outubro, o de Fruman para 11 de outubro e o de Kislin para 14 de outubro.