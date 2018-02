Advogado de Trump diz que pagou atriz pornô com próprio dinheiro

Nova York – O advogado pessoal do presidente Donald Trump, Michael Cohen, afirmou ao jornal The New York Times na terça-feira que pagou US$ 130 mil à atriz de filmes pornográficos Stephanie Clifford, conhecida como Stormy Daniels, após ela ter dito que manteve um caso com Donald Trump em 2006, quando este já era casado com a atual mulher, Melania.

Cohen disse que usou dinheiro próprio para fazer isso e que não obteve reembolso da campanha de Trump à presidência nem da Trump Organization.

“O pagamento para a sra. Clifford foi legal e não foi uma contribuição de campanha nem um gasto de campanha para qualquer um”, afirmou o advogado em comunicado ao jornal americano.

O Wall Street Journal revelou primeiro sobre a transação financeira secreta em janeiro. Cohen se posicionou com a nota após a entidade que monitora o governo chamada Common Cause entrar na Justiça com a alegação de que o pagamento poderia ser enquadrado como uma contribuição ilegal à campanha de Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.