Adiamento do Brexit seria solução “racional”, diz Tusk

SHARM EL-SHEIKH, Egito – O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse na segunda-feira que postergar o Brexit para além da data prevista, 29 de março, seria uma “solução racional”, já que não houve maioria no parlamento britânico para aprovar um acordo de separação da União Europeia.

“Acredito que na situação em que estamos, um adiamento seria uma decisão racional, mas a primeira-ministra May ainda acredita que será capaz de evitar esse cenário”, disse Tusk em uma coletiva de imprensa no Egito, um dia depois de encontrar a líder britânica.

Tusk disse que May e ele discutiram as “consequências legais e políticas de uma possível extensão” do limite de dois anos do Reino Unido nas negociações do Brexit, que expiram em 29 de março.