Acrobata do Cirque du Soleil morre após queda em espetáculo

São Paulo – O artista Yann Arnaud morreu neste domingo após ter sofrido um acidente durante a apresentação do espetáculo “Volta” na cidade de Tampa, Flórida (EUA). A confirmação do seu falecimento aconteceu há pouco pelo Cirque du Soleil, companhia de entretenimento na qual Arnaud atuava há 15 anos.

De acordo com a organização do show, o acrobata caiu durante uma performance. Serviços de emergência foram imediatamente acionados e ele foi conduzido ao hospital mais próximo. No entanto, não sobreviveu aos ferimentos. Dois espetáculos agendados para acontecer neste domingo também em Tampa foram cancelados.

“Estamos apurando mais informações sobre esse evento trágico. Estamos oferecendo nossa total colaboração para as autoridades”, continuou Daniel Lamarre, CEO o grupo, em nota oficial divulgada nas redes sociais.

Mortes

Esta não é a primeira vez que o Cirque du Soleil é atingido por tragédia entre seus membros. Em 2013, Sarah Guillot-Guyard, na época apenas 31 anos, caiu durante uma acrobacia, a primeira fatalidade registrada no grupo criado em Quebec (Canadá) em 1984. Pouco depois, em 2016, Olivier Rochette, filho de um dos fundadores, morreu durante um ensaio em São Francisco (EUA).