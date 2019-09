Açores se preparam para impacto de furacão Lorenzo

À medida que o furacão Lorenzo se aproxima, o arquipélago dos Açores está se preparando para ventos fortes, chuvas intensas e ondas altas, e a agência de meteorologia do país IPMA informou que havia mais de 80% de chance de a tempestade atingir as ilhas do meio do Atlântico.

Em comunicado divulgado neste domingo, o IPMA disse que o olho do furacão Lorenzo, de categoria 4, passaria “muito perto” do arquipélago na quarta-feira, com vendavais de até 125 milhas por hora (cerca de 201 km por hora) que devem atingir algumas áreas.

A tempestade evoluiu brevemente para um furacão de categoria 5 na noite de sábado, tornando-se o furacão mais forte já registrado no extremo norte e leste do Atlântico, mas desde então foi rebaixada.

O Met Office, serviço nacional de meteorologia do Reino Unido, disse que uma “tendência de enfraquecimento” agora é esperada, mas os analistas acreditam que Lorenzo ainda pode ter um impacto significativo nos Açores.

O IPMA disse que as ilhas ocidentais de Flores e Corvo provavelmente serão as mais afetadas, assim como as ilhas centrais de São Jorge, Pico, Graciosa, Faial e Terceira, uma das maiores do arquipélago.

A tempestade está agora a 2.200 km a sudoeste dos Açores, informou o IPMA.