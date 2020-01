Acordos com Índia mostram que estamos no caminho certo, diz Bolsonaro

Nova Delhi — O presidente da República, Jair Bolsonaro, destacou nesta segunda-feira os acordos para facilitar o investimento alcançado com a Índia durante um evento em Nova Delhi, no qual o Brasil procurou se posicionar como um país aberto ao investimento privado em áreas como construção de infraestrutura.

“O número de acordos assinados mostra que estamos cada vez mais no caminho certo. Portanto, sinto-me muito orgulhoso após a apresentação muito boa que meus ministros fizeram aqui mostrando nosso potencial e até onde podemos ir com nossa cooperação”, disse o presidente no Fórum Empresarial Índia-Brasil.

Bolsonaro, que chegou à Índia na última sexta-feira para uma visita oficial de caráter oficial majoritariamente econômica, deu ênfase especial aos 15 acordos firmados com o país asiático, abrangendo, entre outros assuntos, o investimento e intercâmbio petrolífero.

Ele destacou seu bom entendimento com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, destacando as semelhanças entre os dois países “que reúnem quase 20% da população mundial”.

O presidente esteve acompanhado no evento, que reuniu empresários indianos e brasileiros, por vários de seus ministros, como o das Relações Exteriores, Ernesto Fraga Araujo, e o de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Durante seu discurso, Albuquerque disse que o Brasil deseja aumentar a venda de petróleo e gás natural para a Índia.

“Um dos principais elementos que exportamos para a Índia é o petróleo bruto. Ele está aumentando e ainda há espaço para muito mais”, disse o ministro.

A Índia comprou petróleo bruto do Brasil no valor de US$ 1.596 bilhão no ano fiscal de 2018 e 2019, número distante dos US$ 7.247 bilhões gastos na Venezuela, segundo dados do Ministério do Comércio da Índia.

“Estamos passando por uma importante agenda de privatizações no Brasil, queremos menos presença do Estado no empreendedorismo e queremos atrair empresas privadas”, disse Martha Seillier, secretária Especial do Programa de Parcerias de Investimentos.

Bolsonaro planeja encerrar sua visita à Índia com uma rápida visita hoje à cidade de Agra, onde está o famoso Taj Mahal, antes de retornar a Brasília.