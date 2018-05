Acordo nuclear não é perfeito, mas é melhor do que nada, diz Merkel

Moscou – A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu nesta sexta-feira o acordo nuclear com o Irã ao dizer que é melhor do que nada, depois de se reunir na cidade de Sochi com o presidente russo, Vladimir Putin.

“Falamos sobre a complexa situação criada com a saída dos Estados Unidos do pacto nuclear iraniano. Este acordo não é perfeito, mas é melhor do que nenhum acordo”, disse Merkel na entrevista coletiva que ambos ofereceram juntos.

Por isso, considerou que “devem seguir as negociações com o Irã sobre isto”.

Merkel lembrou que “Alemanha, Reino Unido e França e todos nossos colegas na União Europeia apoiam este acordo e seguiremos apoiando no futuro”.

O acordo nuclear com o Irã foi um dos temas abordados pelos dois líderes, já que a reunião aconteceu após a recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de deixar o pacto.

A Rússia coincide com a União Europeia (UE) na necessidade de manter o pacto alcançado entre o Irã e os 5+1 (os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha) para colocar sob controle o programa nuclear iraniano.