Acordo final do Brexit estará pronto em outubro de 2018, diz UE

Bruxelas – O negociador-chefe da União Europeia (UE) para o “Brexit“, Michel Barnier, afirmou nesta sexta-feira que o acordo definitivo sobre a saída do Reino Unido do bloco deverá estar pronto em outubro de 2018.

O político francês fez essas declarações depois que nesta mesma sexta-feira o presidente da Comissão Europeia (CE), Jean-Claude Juncker, recomendou se passar para a segunda fase das negociações sobre a saída britânica da UE, após constatar “avanços suficientes” sobre os direitos dos cidadãos, a conta da saída e a fronteira com a Irlanda do Norte.

“Precisaremos ter a versão final do acordo de saída preparado para outubro de 2018, em menos de um ano”, assegurou Barnier durante uma coletiva de imprensa.

O ex-comissário francês concordou em reconhecer os progressos suficientes feitos no primeiro período das conversas entre Bruxelas e Londres, e falou em iniciar o diálogo sobre a futura relação entre ambas as partes se os chefes de Estado e de Governo apoiarem a ideia no conselho dos dias 14 e 15 de dezembro.

“Deixem-me ser claro, ainda há trabalho e negociação para serem feitos numa série de questões como a governança do nosso acordo ou, por exemplo, o Euratom”, disse Barnier, além de ressaltar que no segundo período das negociações se continuará abordando a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.