Acordo do Brexit será submetido ao Parlamento antes de 21 de janeiro

Theresa May submeterá o acordo do Brexit a uma votação no Parlamento britânico antes de 21 de janeiro, informou nesta terça-feira um porta-voz, depois que a primeira-ministra adiou a votação, marcada para hoje, diante da anunciada rejeição da maioria dos deputados.

A chefe do governo conservador, que lançou uma nova rodada de contatos com seus parceiros europeus na esperança de salvar o acordo, apresentará o texto à Câmara dos Comuns “antes de 21 de janeiro”, afirmou um porta-voz da Downing Street.

Em um esforço para salvar um acordo do Brexit condenado ao fracasso, a ‘premier’ decidiu na segunda-feira adiar a votação crucial do Parlamento britânico e iniciar uma rodada de visitas aos sócios europeus, que nesta terça-feira a levará a Haia, Berlim e Bruxelas.

May conversará nesta terça-feira à noite em Bruxelas com os presidentes do Conselho Europeu, Donald Tusk, e da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que pretende ressaltar que “não há margem para renegociação”.