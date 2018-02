Acordo de transição do Brexit deve ser acertado em 7 semanas

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta sexta-feira que um período de transição para o processo de saída britânica da União Europeia será combinado com o bloco nas próximas sete semanas, enquanto tenta apaziguar os temores de que um acordo para o Brexit possa exigir mais tempo.

A UE ofereceu ao Reino Unido uma transição sem alterações no status quo até o final de 2020 após o Brexit.

Os dois lados estão tentando chegar a um acordo até o final de março, mas existe discórdia a respeito de alguns detalhes, e o empresariado teme que um desentendimento quanto aos termos adie um acordo.

“No prazo de sete semanas, teremos um acordo com a União Europeia, este é o cronograma que eles passaram para um período de implantação”, disse May em entrevista à BBC.

Durante uma viagem à China nesta semana, a premiê tentou tranquilizar alguns membros linha-dura de seu próprio Partido Conservador desafiando Bruxelas com o alerta de que cidadãos europeus que rumem para o Reino Unido no ano que vem, após o Brexit, podem perder alguns direitos durante um eventual período de transição.

O bloco quer que seus três milhões de cidadãos continuem tendo a possibilidade de usufruir dos mesmos direitos até o final deste período.