Acordo com a UE concretiza Brexit e não haverá outro referendo, diz May

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta quarta-feira que a minuta do acordo do Brexit deixa o país “próximo” de cumprir com os objetivos do referendo de 2016, no qual os eleitores voltaram pela saída da União Europeia (UE).

Na sessão semanal de perguntas à primeira-ministra na Câmara dos Comuns, May não quis dar detalhes do documento, mas insistiu que se trata de um “bom acordo” que protegerá empregos e a integridade territorial do Reino Unido.

A líder conservadora realiza esta tarde – a partir das 14h GMT (12h em Brasília) – uma reunião extraordinária do governo para conseguir o apoio dos ministros às condições de saída do Reino Unido previstas no texto, que foi aprovado ontem em nível técnico pelos negociadores de Londres e Bruxelas.

“O gabinete se reunirá esta tarde para avaliar a minuta de acordo aprovada pelas equipes negociadoras em Bruxelas. O gabinete decidirá os próximos passos pelo interesse nacional”, afirmou a chefe de governo na Câmara.

May disse que está “confiante” de que, com esta minuta, o Reino Unido se posicione “significativamente mais próximo” de cumprir “o que o povo votou no referendo” de junho de 2016.

“Vamos recuperar o controle das nossas fronteiras, nossas leis e nosso dinheiro; deixaremos a Política Pesqueira Comum e a Política Agrícola Comum enquanto protegemos os empregos, a segurança e a integridade do nosso Reino Unido”, acrescentou a premiê.

May também informou que voltará, em seu devido momento, à Câmara dos Comuns, para informar sobre o resultado da reunião que realizará hoje com seus ministros.

Espera-se que a reunião extraordinária do governo dure três horas, após a qual será apresentada a minuta de acordo, que, segundo os veículos de imprensa, contém 500 páginas.

O documento inclui uma garantia para evitar o restabelecimento de uma fronteira rígida entre as duas Irlandas após o Brexit, o que é crucial para suas economias e o processo de paz.

Essa cláusula prevê que todo o Reino Unido permanecerá temporariamente em uma união aduaneira com a União Europeia, enquanto serão acrescentadas provisões específicas para fortalecer o alinhamento da Irlanda do Norte com esta área econômica e com as regras do mercado único comunitário.

O problema da fronteira irlandesa era o principal empecilho nas negociações. No entanto, caso a minuta seja aprovada hoje em nível político por todos os ministros, ainda deverá ser submetida a uma votação dos legisladores no parlamento.

O Reino Unido sairá da UE em 29 de março de 2019 e entrará em um período de transição que irá até o fim de 2020.