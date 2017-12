Acidente rodoviário mata 12 turistas e fere brasileiros no México

Ao menos 12 turistas – sendo oito americanos – que chegaram ao Caribe mexicano em navios de cruzeiro morreram e outros 13 ficaram feridos, incluindo brasileiros, em um acidente rodoviário quando se dirigiam a uma zona arqueológica, informou nesta quarta-feira (20) o governo do estado de Quintana Roo.

“Entre os falecidos está uma pessoa de nacionalidade canadense, duas da Suécia e oito americanos”, disse a fonte através de um comunicado. O guia mexicano que acompanhava os turistas também morreu.

O acidente também deixou 13 feridos, entre eles “três cidadãos do Canadá, quatro do Brasil e quatro norte-americanos”, acrescentou a nota.

O ônibus, em que viajavam 31 pessoas, acidentou-se na estrada de Mahahual, localizado 350 km ao sul do popular balneário de Cancún (oeste), quando se dirigia para a zona arqueológica de Cacchoben, a 70 km de Chetumal, capital do estado de Quintana Roo.

Mahahual, próximo da fronteira com Belize, é uma região turística onde chegam diversos navios de cruzeiro internacionais.

A Royal Caribbean Cruises revelou à AFP que dos 31 passageiros, 23 chegaram a Quintana Roo nos navios “Celebrity Equinox” e “Serenade of the Seas”, que zarparam, respectivamente, no dia 16 de dezembro do Porto de Miami rumo às Ilhas Caimán, e em 15 de dezembro de Fort Lauderdale, Flórida, com destino a Cozumel, México.

O governo estadual informou que o motorista do ônibus “se encontra ferido e detido”, enquanto a companhia Royal Caribbean, proprietária dos transatlânticos, e a empresa responsável pelo atracadouro dos navios assumiram a responsabilidade legal e médica pelos afetados.

As causas do acidente ocorrido em uma estrada em linha reta e com pouco tráfego são desconhecidas.

A empresa de cruzeiros Royal Caribbean, fundada na Noruega e com escritórios em Miami, promove viagens para a região arqueológica de Chacchobén, localizada a 70 km de Chetumal, capital de Quintana Roo e fronteiriça com Belize.

De Mahahual, que também tem uma zona de praias e restaurantes, partem diversos passeios turísticos para os visitantes que chegam nos cruzeiros e são a principal fonte de renda do porto.

Quintana Roo, onde ficam Cancún e a Riviera Maia, é o destino mexicano mais visitado por turistas estrangeiros.