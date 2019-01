Acidente ferroviário na Dinamarca deixa seis mortos

Copenhague – Seis pessoas morreram nesta quarta-feira em um acidente ferroviário na ponte do estreito de Grand Belt (Dinamarca) ocorrido durante um temporal, informou a companhia Ferrovias Estatais Dinamarquesas.

O acidente aconteceu quando parte do teto de um trem de mercadorias que circulava em direção à ilha de Fiônia se desprendeu e atingiu um outro trem que transportava passageiros e que viajava em direção contrária, rumo a Copenhague.

As autoridades interromperam o tráfego na ponte, que liga as ilhas de Fiônia e Zelândia e é uma das principais vias de comunicação do país.

O temporal “Alfrida” provocou nas últimas horas alterações no tráfego ferroviário por queda de árvores sobre as vias, assim como um aumento do nível da água em várias partes do país, o que levou às autoridades a emitir um aviso de alerta por tempo “muito perigoso”.

A ponte do Estreito de Öresund, que une Copenhague com Malmö (Suécia), também permaneceu fechada ao tráfego durante várias horas, enquanto mais de 100 mil lares suecos ficaram sem energia hoje por causa do temporal.