Acidente ferroviário deixa 9 mortos e 47 feridos na Turquia

Ancara- Pelo menos nove pessoas morreram e outras 47 ficaram feridas, nesta quinta-feira (13), por conta da choque entre um trem de alta velocidade com uma locomotiva de manutenção em Ancara, capital da Turquia, de acordo com informações das autoridades locais.

O ministro dos Transportes turco, Mehmet Cahit Turhan, disse à imprensa local, que entre os mortos há três maquinistas e seis passageiros.

“Temos três maquinistas e cinco passageiros morreram no local do acidente. Mais 48 passageiros foram hospitalizados e um deles morreu no hospital. Temos no total nove mortos. A investigação sobre as causas do acidente está em curso”, afirmou.

“O trem que saiu de Ancara às 6h30 (horário local, 1h30 de Brasília) da manhã rumo a Konya, quando chocou à 6h36 (hora local) com uma locomotiva que estava retornando de um trilho de controle”, explicou Turhan, destacando que todos os feridos foram retirados do local do acidente.

Após sua saída da estação central de Ancara, quando ainda estava dentro da cidade e circulava a cerca de 80 km/h, o trem de passageiros colidiu em uma estação de controle técnico contra uma locomotiva de manutenção.

Ao deixar os trilhos, o trem colidiu contra uma passagem elevada, que acabou desabando sobre alguns dos vagões.

A Promotoria da Turquia investigará as razões do acidente.