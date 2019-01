Acidente entre ônibus e caminhão deixa 15 mortos em estrada de Arequipa

Lima — Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas na colisão e queda de um ônibus e um caminhão em uma estrada de Arequipa, no sul do Peru, informou a imprensa local neste sábado.

O acidente aconteceu ontem à noite na estrada que liga Arequipa e Puno.

De acordo com a imprensa, o ônibus ia de Arequipa para o distrito de Challhuahuacho quando se chocou com o caminhão que fazia o sentido contrário, fazendo com que ambos caíssem em um abismo de cerca de 50 metros de profundidade.

Alguns sobreviventes disseram que o ônibus invadiu a pista contrária quando se encontrou com o caminhão, o que produziu um violento impacto.

O acidente mobilizou dezenas de ambulâncias e outros veículos para resgatar e levar os feridos a hospitais de Arequipa, cidade situada a mais de mil quilômetros ao sul de Lima.

As equipes de resgate informaram que 14 pessoas morreram no local, enquanto outro ferido com gravidade morreu a caminho do hospital.