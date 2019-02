Acidente em mina na China deixa pelo menos 20 mortos

Pequim – Pelo menos 20 pessoas morreram neste sábado e mais de 30 ficaram feridas em um acidente em uma mina na Região Autônoma da Mongólia Interior (norte da China), informou a agência oficial “Xinhua”.

O acidente aconteceu durante a manhã quando um caminhão que transportava os mineiros ao interior de uma jazida teve uma falha nos freios, indicou a agência, que citou a autoridades locais.

Dos 20 mineiros mortos, 15 morreram no local do acidente, enquanto um morreu a caminho do hospital e quatro após serem internados.

Os departamentos de emergência regionais informaram que o caminhão, que transportava os trabalhadores até a mina, onde são extraídos latão, zinco, chumbo e cobre, perdeu o controle devido a uma falha nos freios e bateu na entrada de um túnel.

Os feridos estão recebendo atendimento e apresentam quadro “estável”, segundo o jornal “China Daily”, que acrescentou que o Ministério de Gestão de Emergências enviou uma equipe de trabalho ao local do acidente.

As minas chinesas, especialmente as de carvão, principal fonte de energia do país, estão entre as mais perigosas do mundo devido ao alto número de acidentes, embora nos últimos anos tenham sido menos frequentes.

Em 2017, só nas jazidas de carvão chinesas houve 219 acidentes com 375 mortos, embora esse número represente uma queda de 28,7% em relação a 2016 e seja quase 20 vezes menor do que o registrado no início da década passada, quando foram contabilizados até 7 mil mortos por ano. EFE