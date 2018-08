Acidente em estrada no Equador deixa 22 mortos e 18 feridos

Quito – Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas no acidente de um ônibus de passageiros ocorrido na madrugada desta terça-feira na estrada andina que une Quito com a zona de Papallacta, informou o Serviço Integrado de Segurança (EQU-911).

O acidente ocorreu por volta das 2h55 local (5h55, em Brasília) quando um ônibus de passageiros, de matrícula estrangeira, tombou no setor de Palugo, indicou o EQU-911 em comunicado.

A fonte afirmou que recebeu duas chamadas de alerta por dois acidentes no mesmo setor, o primeiro por um assunto relacionado com um veículo todo-o-terreno e outro pelo acidente com um ônibus.

Aparentemente, o ônibus se chocou primeiro com o todo-o-terreno e depois tombou quando se retirava do local.

Equipes de resgate da polícia, a Cruz Vermelha equatoriana, do corpo de bombeiros e do Ministério da Saúde colaboraram no atendimento da emergência

“Até o momento há informações de 22 mortos e 18 feridos. As unidades estão realizando os trabalhos necessários para o atendimento desta emergência”, aponta o comunicado do EQU-911.