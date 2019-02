Acidente em estação ferroviária deixa 20 mortos e 40 feridos no Egito

Cairo – Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas, após a colisão de uma locomotiva dentro da estação ferroviária de Ramses, no Cairo, capital do Egito, segundo informou à Agência Efe uma fonte de segurança.

A televisão estatal disse que uma fonte não identificada do Ministério da Saúde confirmou os 20 mortos pela explosão do tanque de combustível após a colisão.

Segundo as autoridades, a locomotiva entrou na estação com velocidade excessiva colidindo contra uma das plataformas, provocando a explosão.

A locomotiva estava em uma oficina de manutenção e aparentemente colidiu contra o teto da plataforma ao sair “com muita força”.

Após o acidente, a explosão acabou atingindo as pessoas que estavam no local.

As forças de segurança evacuaram a estação para controlar o incêndio.

O governo egípcio anunciou imediatamente a formação de uma comissão para descobrir as razões do acidente e determinar os responsáveis.

A maior tragédia ferroviária da história do Egito, onde morreram 376 pessoas, ocorreu em 2002 por conta de um incêndio de um trem que fazia o trajeto entre Cairo e Luxor, no sul do país.