Acidente de trem no oeste da Alemanha deixa 50 feridos

Berlim – Aproximadamente 50 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira em uma colisão entre um trem de passageiros e um comboio de mercadorias na cidade de Meerbusch, no oeste da Alemanha, perto de Düsseldorf, informou a polícia federal alemã.

O acidente aconteceu no fim da tarde e, segundo indicou um porta-voz dos bombeiros ao jornal local “Rheinische Post”, provocou uma explosão.

De acordo com as primeiras informações, um grande dispositivo da polícia do estado federado da Renânia do Norte-Vestfália se dirigiu para o local do acidente, além de várias equipes dos bombeiros da região.