Acidente de trem na África do Sul já matou 18 pessoas

Joanesburgo – Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 250 ficaram feridas em um acidente de trem ocorrido ontem (4) perto de Kroonstad, no centro da África do Sul, segundo os últimos dados divulgados nesta sexta-feira (5) pela imprensa local.

Os serviços de emergências, que trabalham na área do acidente, indicaram que o número pode aumentar nas próximas horas à medida que avancem os trabalhos de resgate e de retirada dos destroços aos quais ficaram reduzidos algumas partes do trem, informou o portal de notícias “EWN”.

O acidente aconteceu por volta de 9h15 (horário local, 5h15 de Brasília) de ontem e se deveu a uma colisão entre o trem e um caminhão.

Alguns passageiros explicaram à emissora de televisão sul-africana “eNCA” que o caminhão não conseguiu frear durante a passagem do trem e atingiu o primeiro e o segundo vagões.

Os feridos em estado grave foram transferidos a hospitais próximos e as autoridades farão uma análise sanguínea no motorista do caminhão envolvido para determinar se conduzia sob os efeitos do álcool ou de alguma outra substância.

Várias testemunhas compartilharam nas redes sociais fotos de alguns vagões do comboio descarrilado e envolto em chamas.

O trem, que transportava 713 passageiros no momento do acidente, viajava de Port Elizabeth a Joanesburgo e colidiu em um ponto entre as cidades de Hennenman e Kroonstad, na província do Estado Livre.