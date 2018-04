Acidente de trânsito na Rússia deixa pelo menos 13 mortos

Moscou – Pelo menos 13 pessoas morreram nesta sexta-feira em um grave acidente de trânsito na região russa de Vologda, ao norte de Moscou, após uma batida entre um caminhão e um micro-ônibus.

“Segundo os primeiros dados, 13 pessoas morreram”, declarou à agência Interfax uma fonte das autoridades russas.

O Ministério de Interior, por sua vez, só confirmou a morte de sete pessoas e disse que entre os mortos há pelo menos uma menor, uma menina de 12 anos.

Aparentemente, os dois veículos circulavam em sentidos opostos e se chocaram de frente.

“O micro-ônibus era propriedade de um indivíduo que não tem licença para realizar este tipo de viagem”, revelou à agência Interfax uma fonte informada.

O acidente aconteceu nos arredores da cidade de Cherepovets, na rodovia que une as cidades de Vologda (capital da região) e Novaya Ladoga.

“Foi iniciada uma investigação sobre a morte dos passageiros de um micro-ônibus na região de Vologda. Investigadores e criminalistas se deslocaram ao local do acidente”, afirmou um porta-voz do Comitê de Instrução da Rússia, a autoridade judicial que se encarrega do caso.