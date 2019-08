Acidente de trânsito causa explosão e deixa ao menos 19 mortos no Egito

Cairo — Dezenove pessoas morreram e 30 ficaram feridas por uma explosão resultante de uma colisão de veículos no centro do Cairo, informou o Ministério da Saúde do Egito nesta segunda-feira.

Não surgiu nenhum comunicado oficial indicando que a explosão foi um ataque. O acidente ocorreu quando um carro que seguia contra o tráfego na rua Corniche do Nilo colidiu com outros três, disse o Ministério do Interior em um comunicado separado.

O choque provocou uma explosão que forçou uma retirada parcial em um hospital próximo, o Instituto Nacional do Câncer, disse o Ministério da Saúde.

Pouco depois da explosão, era possível ver carros em chamas na rua enquanto passantes se esforçavam para ajudar os feridos.

Mais tarde na mesma manhã, investigadores vasculharam o local em meio a uma presença policial intensa. O edifício do hospital aparenta ter sofrido danos até o terceiro andar, disse uma testemunha da Reuters.

O procurador público do Egito está investigando o incidente, disseram fontes à Reuters.