Acidente de ônibus mata pelo menos 18 pessoas em Hong Kong

Hong Kong – Pelo menos 18 pessoas morreram em um acidente com um ônibus que trafegava em alta velocidade em Hong Kong no sábado, em um dos piores desastres de tráfego da cidade nos últimos anos.

Imagens na televisão mostraram os destroços do ônibus enquanto ele estava caído no lado de uma rodovia principal nos ao norte da cidade. Os bombeiros no local cortaram o teto do ônibus para liberar passageiros ainda presos dentro do veículo.

Algumas vítimas foram colocadas nas proximidades em lençóis pelos socorristas.

A polícia disse que pelo menos 18 pessoas, incluindo 15 homens, tiveram as mortes confirmadas no local. Dúzias mais ficaram feridas.

Um homem idoso entrevistado na televisão disse que o motorista estava indo extremamente rápido no momento do acidente.

Um executivo de sobrenome So, com a The Kowloon Motor Bus, que operava o ônibus, disse que o equivalente a 10.230 dólares em assistência financeira seriam pagos às famílias de cada vítima. A empresa disse que também criaria uma equipe de investigação para apurar a causa do acidente.