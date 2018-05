Acidente cria “rio de chocolate quente” em estrada na Polônia

Um caminhão transportando 12 toneladas de chocolate líquido e quente tombou nesta quarta-feira em uma estrada polonesa, transformando a via em um rio marrom e doce, informou a polícia local.

O caminhão, de propriedade de uma confeitaria, colidiu por razões ainda desconhecidas contra as barreiras metálicas da estrada A2, entre Wrzesnia e Slupca, no oeste do país.

O veículo tombou de lado, bloqueando a estrada nas duas direções.

Antes que a estrada fosse completamente interditada, o chocolate escorreu, alcançando as rodas dos carros e deixando um rastro por vários quilômetros.

A limpeza, iniciada por trabalhadores armados com pás, teve que ser continuada com uma pá mecânica, o que também provou ser difícil e a tarefa ainda pode levar várias horas, porque o chocolate endureceu em contato com o ar, anunciaram os bombeiros.

“O chocolate endurecido é muito pior do que a neve”, disse o chefe dos bombeiros, Bogdan Kowalski, à rede privada TVN24.

O motorista teve que ser hospitalizado com uma fratura no braço.