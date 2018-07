Acidente com trem deixa cerca de 55 feridos no Egito

Cairo – Pelo menos 55 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira no descarrilamento parcial de um comboio na província de Gizé, ao sul do Cairo, informou o Ministério de Saúde do Egito.

Três vagões do comboio, que ia para a província de Qena, saíram dos trilhos na região de Al Badrashin, informou o ministério em um comunicado, sem dar mais detalhes dos motivos do descarrilamento.

Os feridos foram levados a diferentes hospitais próximos ao local do acidente, segundo a fonte.

O último acidente ferroviário grave no Egito, no qual morreram dez pessoas, aconteceu em fevereiro passado na localidade de Kom Hamada.