Acidente com ônibus turístico deixa 28 mortos em Portugal

Lisboa — Um ônibus turístico saiu da estrada nesta quarta-feira no município de Santa Cruz, na ilha da Madeira, em Portugal, e caiu sobre uma casa, deixando um saldo trágico de pelo menos 28 mortos e vários feridos.

Esse número foi informado à emissora pública “RTP3” pelo prefeito de Santa Cruz, Filipe Sousa, que detalhou que as vítimas são 17 mulheres e 11 homens, a maioria estrangeiros.

O governo regional da ilha da Madeira, em Portugal, confirmou que há vários alemães entre os 28 mortos no acidente.

O acidente aconteceu por volta das 18h30 (horário local, 14h30 de Brasília) na curva de uma estrada na qual, segundo as primeiras informações, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e saiu da via.