Acidente com barco de imigrantes deixa 12 mortos em ilha grega

ATENAS – Pelo menos 12 pessoas morreram afogadas quando o barco em que estavam afundou em uma ilha no oeste da Grécia neste sábado, disseram autoridades gregas, no incidente com mais mortes em meses na crise imigratória da Grécia. A Guarda Costeira informou que 21 pessoas foram resgatadas.

Helicópteros e navios estavam procurando por mais sobreviventes na região a sudoeste da ilha de Paxos. De acordo com a contagem das autoridades, até 50 pessoas estavam na embarcação.

Autoridades gregas disseram que se deslocaram para o local depois de receber um sinal de socorro do barco. Não foram disponibilizados mais detalhes imediatamente.

As autoridades gregas detectam regularmente barcos carregados de imigrantes que vão da Turquia para a Grécia, a leste. Desastres marítimos na costa oeste, voltada para a Itália, são menos comuns.

A Grécia estava na linha de frente da crise imigratória da Europa em 2015 e 2016, quando mais de 1 milhão de pessoas chegaram ao país, fugindo de guerra no Oriente Médio e outros lugares. Seus acampamentos e centros de recepção nas ilhas periféricas diante da Turquia estão superlotados.

Quase 74.500 imigrantes e refugiados chegaram à Grécia em 2019, a maioria por via marítima, de acordo com o Acnur, a agência de refugiados da ONU.

