Acidente com aviões militares americanos deixa seis desaparecidos no Japão

Tóquio – Seis membros da Marinha dos Estados Unidos estão desaparecidos após um acidente envolvendo duas aeronaves militares perto da costa oeste do Japão, informaram nesta quinta-feira as Forças Armadas dos EUA no país asiático.

Um dos sete tripulantes envolvidos no acidente foi resgatado e está sendo ouvido pelas autoridades competentes na base de Iwakuni, no Japão, enquanto “as operações de busca e resgate continuam para encontrar os seis fuzileiros navais desaparecidos”, afirmou o órgão nas redes sociais.

O choque ocorreu por volta das 2h (hora local) entre um caça F-18 e um avião-tanque KC-130, que saíram do aeroporto de Iwakuni e faziam um treinamento programado.

“As circunstâncias do acidente estão atualmente sob investigação. Por enquanto, não há informações sobre o que ocorreu”, afirmaram as Forças Armadas dos EUA.

O ministro da Defesa do Japão, Takeshi Iwaya, disse aos jornalistas que o militar resgatado é um dos dois tripulantes que viajavam para bordo do caça e que seu estado de saúde “é estável”.

O Japão enviou várias aeronaves e três navios para apoiar os trabalhos de busca e resgate, detalhou Iwaya.

O ministro classificou o fato como “lamentável”, mas ressaltou que agora “o mais importante é resgatar todos os desaparecidos”. EFE