Acidente com 4 carros chama atenção de autoridades nos EUA

São Paulo – Um acidente de trânsito atípico chamou a atenção das autoridades em Houston, no Texas (EUA), no último domingo (25).

Após entrar na contramão e provocar a batida de ao menos quatro veículos, um condutor infrator teria saído de seu carro, checado se não havia vítimas ou feridos no entorno, e depois se suicidado.

De acordo com a rede de notícias NBC, o motorista, cuja identidade não foi revelada, teria tirado sua vida com uma arma de fogo após voltar para seu próprio carro.

À ABC, o policial Thomas Gilliland disse nunca ter visto nada assim, e que o homem chegou a falar com passageiros de outros carros antes de cometer suicídio.

Uma testemunha envolvida no acidente e ouvida pela NBC disse ter estranhado a permanência do agressor no carro por mais de 25 minutos e não ter ouvido qualquer disparo.

Agora, a polícia vai investigar o passado do infrator para tentar entender se ele causou o acidente propositalmente porque queria se matar, caso a hipótese de suicídio se confirme. As pessoas que estavam nos outros veículos não sofreram qualquer ferimento grave e passam bem.