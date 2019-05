Acidente aéreo com 13 pessoas no México não tem sobreviventes

CIDADE DO MÉXICO – Não houve sobreviventes na queda de um avião particular que fazia um voo entre a cidade norte-americana de Las Vegas e a cidade de Monterrey, no México, com pelo menos 13 pessoas a bordo, informaram autoridades nesta segunda-feira.

Os destroços da aeronave foram encontrados em uma região montanhosa na cidade de Ocampo, no norte do país, segundo informou o governo de Coahuila em nota. Uma fotografia publicada no canal de televisão local Milenio mostrou o que dizia ser os restos incendiados de um avião quebrado em vários pedaços e espalhados por um terreno queimado.

O governo estadual de Coahuila disse em nota que o plano de voo listava 13 pessoas a bordo, embora alguns veículos de imprensa tenham reportado que havia 14 pessoas na aeronave. Segundo a nota, nenhum sobrevivente foi encontrado.

Uma lista diferente foi publicada em vários veículos mostrava um passageiro adicional que não estava na lista publicada pelo governo do Estado.

A imprensa mexicana reportou que os passageiros estariam voltando de uma luta de boxe entre o mexicano Saúl “Canelo” Álvarez e o norte-americano Daniel Jacobs no sábado em Las Vegas.

As nacionalidades das vítimas não estavam disponíveis imediatamente. Os sobrenomes dos três tripulantes e dez passageiros publicados pelo governo de Coahuila eram todos hispânicos.

Em nota, a canadense Bombardier Inc identificou a aeronave como um de seus jatos Challenger 601 e disse que o avião havia desaparecido a 150 milhas náuticas da cidade mexicana de Monclova.

Expressando suas condolências às vítimas, a companhia disse que estava em contato com o conselho de segurança nos transportes do Canadá e que trabalharia com as autoridades envolvidas na investigação.