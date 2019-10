Acabou a aposentadoria: aos 84 anos, Mujica volta a ocupar vaga no Senado

Montevidéu — O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, que governou o país de 2010 a 2015, confirmou o favoritismo nas eleições do domingo passado e, aos 84 anos, voltou a ocupar uma vaga no Senado uruguaio com a lista de candidaturas mais votada da coalizão de esquerda Frente Ampla (FA).

Com 93,99% da apuração oficial concluída, a lista 609, da ala Movimento de Participação Popular (MPP), cujo líder é o ex-mandatário, obteve 262.124 votos.

Sendo assim, Mujica iniciará um novo mandato parlamentar depois de ter renunciado, em 2018, ao cargo de senador para tirar “uma licença antes de morrer de velhice”.

O ex-presidente nunca deixou de aparecer em atos oficiais e partidários. Sempre que é visto entre a multidão, Mujica é um dos mais aclamados tanto pelo público como pela imprensa.

Apesar da idade avançada, Mujica decidiu voltar ao Senado para tentar ajudar a coalizão a atrair eleitores em busca de um quarto mandato presidencial consecutivo.

As eleições uruguaias realizadas no domingo confirmaram as previsões, que apontavam para uma das disputas mais apertadas dos últimos tempos.

O candidato governista, Daniel Martínez, obteve 40% dos votos, enquanto o opositor Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional (PN, centro-direita), somou 30% e mobilizou os demais candidatos que conseguiram representação parlamentar para o próximo governo a integrarem uma coalizão para destronar a Frente Ampla.