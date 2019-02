Abrini e Krayem são acusados de terrorismo e homicídio

Bruxelas – Os suspeitos detidos na Bélgica na sexta-feira Mohammed Abrini e Osama Krayem foram acusados neste sábado de participar de atividades de grupo terrorista e de homicídios terroristas, informou a procuradoria federal em comunicado.

A investigação relacionada aos atentados de Bruxelas, ocorridos em 22 de março, permitiu estabelecer que Krayem é o segundo homem presente no ataque na estação de metrô de Maelbeek e que comprou no centro da cidade as bolsas que foram utilizadas nos atentados.

O juiz responsável pelo caso também culpou de participação de atividades de grupo terrorista e de cumplicidade em homicídios terroristas Hervé B.M., detido junto a Krayem e a Bilal E.M., o sexto detido, enquanto deixou em liberdade outros dois detidos.