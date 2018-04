Abe saúda cúpula coreana e diz esperar medidas concretas do Norte

Tóquio – O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, saudou nesta sexta-feira a cúpula entre os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, e disse esperar que Pyongyang tome medidas concretas para cumprir suas promessas.

O Japão ficará em contato próximo com os Estados Unidos e a Coreia do Sul sobre a Coreia do Norte, disse Abe, acrescentando que o Japão “absolutamente não” foi deixado de fora do processo de desnuclearização.

Os líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte disseram nesta sexta após encontro que irão buscar encontros trilaterais com os Estados Unidos, e que reuniões envolvendo as duas Coreias, os Estados Unidos e a China também são possíveis.