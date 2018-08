Abdo Benítez expressa solidariedade ao povo da Venezuela e da Nicarágua

Assunção – O novo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, expressou nesta quarta-feira “solidariedade” sua e do governo com os povos da Venezuela e da Nicarágua após o juramento no Palácio do Governo feito diante de vários líderes estrangeiros.

“Expressamos a nossa solidariedade com o povo da Venezuela e da Nicarágua frente aos abusos do poder. As nossas vozes libertárias não calarão. O Paraguai não vai ficar indiferente diante do sofrimento de povos irmãos. É hora de deixar de lado a hipocrisia e erguer a voz contra as injustiças (…) Nossos povos merecem viver em paz, não queremos mais violência de forma alguma”, disse Abdo Benítez, de 46 anos, no seu discurso após o juramento presidencial.

O novo governante agradeceu a presença dos líderes presentes no ato, entre eles o presidente Michel Temer, e incentivou a integração regional e a cooperação para combater o crime organizado.

“A integração, o tráfico de drogas e o crime internacional seguem sendo problemas no nosso país e na região. Vamos trabalhar incansavelmente com os países aliados para combater com força o crime em todas as suas formas. Não é aceitável que as nossas fronteiras continuem sendo espaços para organizações criminosas crescerem. A integração dos nossos povos é o caminho”, disse ele.

Abdo Benítez deve se reunir depois com esses líderes e representantes das delegações para um saudação pessoal no Palácio de Governo. O presidente tomou posse após a entrega dos atributos presidenciais por parte do líder anterior, Horacio Cartes, em cerimônia prévia no Congresso.