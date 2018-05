Abbas ficará hospitalizado mais 2 dias devido a uma pneumonia

Ramala – O presidente palestino, Mahmoud Abbas, permanecerá internado mais dois dias no hospital de Ramala onde recebe atendimento médico pela pneumonia que padece, embora seu estado de saúde “seja bom”, informou uma fonte palestina.

Fontes oficiais palestinas confirmaram ontem que o presidente tem pneumonia, embora esteja “melhorando” e indicaram que possivelmente permaneça hospitalizado até quinta-feira, após serem divulgadas imagens nas quais ele é visto caminhando e lendo jornal nas instalações do hospital, no que parece uma tentativa de aplacar os rumores sobre um eventual agravamento do seu estado de saúde.

Alguns líderes internacionais como os presidentes turco, Recep Tayip ErdogAn, e iraquiano, Fouad Masum, ligaram para Abbas para saber sobre sua saúde, assim como o emir do Catar, os reis do Bahrein e de Marrocos e o príncipe herdeiro da Jordânia.

O líder palestino, sucessor de Yasser Arafat à frente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e do movimento nacionalista Al Fatah, foi internado no último dia 20 após ser submetido cinco dias antes a uma operação no ouvido.

Em um primeiro momento, as fontes oficiais palestinas manifestaram que Abbas estava sendo atendido por complicações surgidas por causa de tal operação no ouvido e evitaram dizer que sofria de pneumonia.