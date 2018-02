Abbas fará discurso no Conselho de Segurança da ONU

Nações Unidas – O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, fará no próximo dia 20 um discurso no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), anunciou a organização nesta quinta-feira.

Abbas participará da reunião mensal que o Conselho de Segurança dedica ao conflito palestino-israelense, em um momento de forte tensão entre o seu governo e o dos Estados Unidos.

Os palestinos defendem que, após o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, o Executivo em Washington não pode mais ter papel de mediador no processo para o acordo de paz.

O próprio Abbas indicou em dezembro que, em resposta a essa decisão, poderia ir ao encontro do Conselho de Segurança para tentar fazer com que a Palestina, atualmente com status de observador, se transforme em membro pleno da ONU.

A Administração de Donald Trump, por sua vez, se mostrou, nas últimas semanas, muito crítica a Abbas e questionou a sua capacidade para negociar uma solução ao conflito. O governo americano também congelou a verba destinada à agência da ONU que ajuda aos refugiados palestinos, a UNRWA.

Israel respondeu ao anúncio de que o líder palestino irá ao Conselho de Segurança e o acusou de querer acabar com qualquer possibilidade de negociação.

“Ao continuar atuando contra os Estados Unidos e buscando ações unilaterais contra Israel, Abbas está interpretando totalmente mal a realidade e prejudicando as perspectivas de um futuro melhor para a sua gente”, disse, em comunicado, o embaixador israelense perante a ONU, Danny Danon.

A presença do presidente da ANP no debate foi anunciada pelo representante do Kuwait nas Nações Unidas, Mansour Ayyad Al-Otaibi, que este mês preside o Conselho de Segurança.

Perguntado sobre o tema durante uma coletiva de imprensa, o diplomata assegurou que nenhum dos 15 Estados-membro fez objeções à visita de Abbas. Al-Otaibi emoldurou a viagem do líder palestino nos esforços dos países árabes para dar novo fôlego ao processo de paz e para se opor ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel.

Além dessa sessão, o Kuwait organizará no dia 22 uma reunião informal do Conselho de Segurança sobre a Palestina.