A nova droga que está preocupando autoridades nos EUA

A FDA, órgão federal que regulamenta alimentos e drogas farmacêuticas nos EUA, está de cabelos em pé com uma nova droga que está tomando conta do país – e que parece bizarra demais para ser verdade: uma substância chamada Loperamida – que normalmente serve para tratar diarreia.

A dose necessária para sentir qualquer efeito alucinógeno é tão alta que as pessoas estão usando liquidificadores para criar ‘vitaminas’ com base no remédio, e beber durante uma ou duas horas. Vão centenas de pílulas na mistura.

Os usuários típicos da coisa são viciados em heroína e outros opiáceos, como a oxicodona, já que a Loperamida reduz os efeitos da abstinência dessas drogas.

Sobre os efeitos colaterais: além da já óbvia constipação, o uso exagerado de Loperamida pode matar, já que causa problemas cardíacos.

