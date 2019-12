A misteriosa organização financiando os protestos em Hong Kong

Diante de sacolas cheias de dinheiro, Gary Fan só torcia para que alguém tirasse aquilo logo da sala ocupada por seu partido político em Hong Kong.

O ex-parlamentar defensor da democracia havia arrecadado o equivalente a US$ 345.000 durante um protesto contra o governo no dia anterior e esperava a quantia ser recolhida por alguém da misteriosa Spark Alliance, que paga fianças para tirar manifestantes da cadeia. No dia seguinte, um conhecido veio buscar o dinheiro, mas Fan afirma não saber quem está por trás do grupo ou onde o dinheiro vai parar.

“Nós apenas operamos com um sistema de honra agora, confiando neles por uma boa causa”, disse Fan em entrevista realizada em 11 de dezembro, acrescentando que a Spark Alliance “ganhou credibilidade fazendo um trabalho de verdade”, como a obtenção de assistência jurídica para manifestantes.

Na noite de quinta-feira, a polícia anunciou a prisão de quatro pessoas ligadas à Spark Alliance por suspeita de lavagem de dinheiro. Foram os primeiros casos envolvendo o financiamento de manifestações após seis meses de protestos contra os esforços do governo chinês para aumentar seu poder sobre Hong Kong.

“A polícia tentou, por meio de declarações falsas, distorcer o trabalho da Spark Alliance como lavagem de dinheiro para fins maliciosos”, escreveu o grupo no Facebook.

A reação das autoridades é um golpe para os manifestantes, que enfrentam enormes despesas judiciais, com mais de 6.000 pessoas presas desde junho. A Spark Alliance, uma das maiores operações de financiamento coletivo em apoio aos protestos, atua nos bastidores e frequentemente envia representantes para tirar manifestantes da prisão em plena madrugada.

As últimas prisões podem desestimular profissionais de Hong Kong de doar mais dinheiro para a causa, potencialmente restringindo uma substancial fonte de recursos que ajudaram a sustentar os protestos por mais tempo do que se poderia imaginar.

Operações que financiam os protestos levantaram juntas pelo menos US$ 33 milhões, sendo 70% por apenas dois grupos, Spark Alliance e 612 Humanitarian Fund, segundo um levantamento com base em dados divulgados pelos grupos e análise de documentos abertos ao público. A quantia não reflete todo o dinheiro arrecadado relacionado aos protestos, mas apenas os valores que a Bloomberg News pôde verificar.

Quase 1.000 pessoas foram acusadas de crimes como desordem violenta, que acarreta pena de até uma década de prisão.

“A Spark provavelmente é menos transparente, mas as pessoas tendem a acreditar neles”, disse o manifestante Jason, que pediu para ser identificado apenas pelo nome em inglês que adotou. Ele decorou o número de telefone do grupo e ligou depois que foi preso, em agosto. Sete horas depois, dois advogados ajudaram a levantar o dinheiro da fiança.

“Todo mundo sabe o custo de lutar por esse movimento e nem todos podem pagar os honorários dos advogados”, disse ele. “Nós precisamos de proteção.”