A fronteira irlandesa é a nova incerteza do Brexit

Os britânicos devem apresentar nesta segunda-feira uma solução sobre como avançar nas negociações do Brexit, e a Irlanda passou a ocupar um papel central na discussão.

O país ameaçou vetar o avanço das negociações caso a proposta apresentada pela primeira-ministra Theresa May não inclua um posicionamento sobre a fronteira com a Irlanda do Norte.

A linha entre os dois países é o único ponto de encontro terrestre entre Reino Unido e União Europeia.

Atualmente, Irlanda e Irlanda do Norte convivem pacificamente com uma fronteira invisível, já que estão todos sob as regras da União Europeia.

Com o Brexit rigoroso que May propunha, a relação entre os dois países, que se separaram 1921, será profundamente afetada.

Para a Irlanda do Norte, manter a boa relação também é importante: em 2016, 55,7% dos moradores da região disseram, no referendo, que preferiam permanecer no bloco.

Para a Irlanda, também: entre 2012 e 2016, o PIB irlandês cresceu 30%. O Reino Unido é o principal fornecedor de produtos para a Irlanda, tendo somado 23 bilhões de dólares em produtos enviados ao país em 2016, e o segundo principal destino das exportações irlandesas, com 16,5 bilhões de dólares adquiridos no mesmo ano.

Como a União Europeia já afirmou que é difícil manter uma regra diferente apenas na fronteira com a Irlanda do Norte, é possível que as regras para todo o bloco sejam mais flexíveis.

A rodada de negociação sobre o futuro da Irlanda será realizada nos dias 14 e 15 de dezembro, quando os 27 países membros da União Europeia vão discutir em cima de propostas do Reino Unido apresentadas para três pontos diferentes: acerto financeiro, direitos dos cidadãos europeus e o controle da fronteira irlandesa.

Se as propostas britânicas para a fronteira não forem interessantes o bastante, a Irlanda pode melar o andamento das negociações, que estão praticamente travadas desde junho.

Neste domingo, pesquisa divulgada pelo diário Daily Mail revelou que metade dos britânicos quer uma nova votação sobre o Brexit. Indefinições como a da fronteira irlandesa só fazem crescer a insatisfação com o atribulado desembarque.