A cúpula entre Trump e Kim inspira cardápios em Singapura

Tacos “El Trumpo” ou “Homem-foguete”, drinques “Bromance”, “Trump”, “Kim”… Os menus dos bares e restaurantes de Singapura disputam em criatividade a um dia da cúpula histórica entre os líderes norte-coreano e americano.

A cidade-Estado do Sudeste Asiático sempre se orgulhou do dinamismo de sua gastronomia, e muitos são os estabelecimentos que aproveitaram a ocasião do encontro diplomático tão esperado que colocará na terça-feira Singapura no centro das atenções.

No Lucha Loco, um restaurante mexicano, os clientes podem pedir “El Trumpo”, um taco de carne picada e picles, ou optar pelo “Homem-foguete”, como o presidente americano apelidou Kim Jong Un, um taco com frango frito à la coreana.

É fato notório que o presidente americano devora hambúrgueres e vários restaurantes aproveitaram a ocasião para criar sua versão do clássico do fast-food americano.

Para a ocasião, muitos estabelecimentos acrescentaram à tradicional carne moída o kimchi, repolho fermentado onipresente na península coreana,.

No Sinfonia, um restaurante italiano mais refinado, onde se almoça por no mínimo 138 dólares singapurianos (87 euros), o acento foi colocado no líder norte-coreano.

Especialmente criado para a ocasião, o menu R.B.W (para “red, blue and white”, vermelho, azul e branco, cores comuns das bandeiras americana e norte-coreana) propõe carne japonesa de alta qualidade e caviar, dois pratos que Kim Jong Un adora.

No Hopheads, um bar próximo da rua comercial Orchard Street, propõe o drink “Bromance”, que mistura cerveja, tequila, Coca diet e soju, um álcool coreano.

Um pouco mais distante, no Escobar, é possível degustar por 12,60 dólares singapurianos um “Trump”, bebida azul a base de bourbon, ou um “Kim”, drink vermelho a base de soju.