800 mil pessoas são evacuadas na Índia por chegada de ciclone Fani

Nova Délhi — O leste da Índia se prepara para a chegada do ciclone Fani – classificado de “extremamente severo” e que deve tocar terra nesta sexta-feira – com a evacuação de cerca de 800 mil pessoas que vivem em áreas litorâneas e o posicionamento de soldados das forças de resgate.

“Esperamos que hoje seja completada a importante tarefa de evacuação de cerca de 800 mil pessoas perto da região onde o ciclone chegará”, disse à Agência Efe o comissário especial do Serviço de Socorro do governo do estado litorâneo de Odisha, Bishnupada Sethi.

As autoridades posicionaram equipes de ação rápida das forças de resgate, e emitiu alertas meteorológicos a moradores e pescadores da região, acrescentou a fonte.

O Departamento de Meteorologia da Índia (IMD, na sigla em inglês) afirmou hoje em comunicado que “é muito provável” que o Fani toque terra perto da cidade de Puri, em Odisha, com fortes rajadas de vento de até 200 km/h.

Segundo o IMD, o Fani também afetará os estados da baía de Bengala como Andhra Pradesh e Bengala.

A costa indiana costuma sofrer com a passagem de ciclones, um dos últimos em outubro do ano passado, o ciclone “muito severo” Titli que deixou cerca de 60 mortos em sua passagem pelo estado de Odisha.

Sethi afirmou que o presente ciclone é “mais forte” que o Titli, embora tenha ressaltado que esse ciclone se desviou da rota prevista pelo departamento meteorológico indiano e tocou terra em uma zona do interior, “onde as pessoas morreram por causa de deslizamentos de terra”.