71 ocupantes do avião que caiu na Rússia morreram

Moscou – A Promotoria de Transporte de Moscou confirmou a morte de todas as 71 pessoas que estavam a bordo do avião bimotor AN-148 que caiu nos arredores de Moscou neste domingo.

“A bordo da nave encontravam-se 65 passageiros e seis tripulantes. Todos morreram”, disse a entidade em comunicado.

O avião, que pertence à companhia aérea Saratov Airlines, desapareceu dos radares minutos depois de decolar do aeroporto internacional de Domodedovo, em Moscou.

O AN-148, que realizava o voo regular 6W 703 com destino à cidade de Orsk, ao sul dos montes Urais, tinha decolado de Moscou às 14h21 (hora local; 9h21 em Brasília). Segundo dados preliminares, todos os ocupantes do avião são cidadãos russos.

Logo após o surgimento da notícia do acidente, no aeroporto de Orsk foi organizado um centro de atendimento psicológico para os parentes dos passageiros do voo afetado.

O presidente russo, Vladimir Putin, enviou condolências a todos que perderam parentes no acidente aéreo e ordenou que o governo crie uma comissão especial para a investigação do caso, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. EFE