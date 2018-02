68% dos países tem lotação acima do normal em prisões

A situação carcerária está longe de ser ideal em boa parte do mundo. Segundo a Organização World Prison Brief, dos 205 países analisados, 120 têm ocupação prisional acima da capacidade máxima. O Haiti lidera o ranking, com superlotação quatro vezes maior do que a quantidade de vagas oferecida no sistema.

Além disso, o estudo aponta para o fato de que, dentre os dez países com maior ocupação carcerária, cinco estão na África e cinco na América Latina.

Apesar de, no comparativo, a ocupação de 197% do Brasil não parecer tão grave, o país detém a terceira maior população carcerária no mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Confira a seguir, mais dados do relatório.