60 mil pessoas deixaram área da Síria alvo de ofensiva da Turquia

Cairo — O Observatório Sírio de Direitos Humanos revelou nesta quinta-feira que 60 mil pessoas deixaram a fronteira da Síria com a Turquia nas últimas 36 horas, fugindo da ofensiva das forças do governo de Recep Tayyip Erdogan contra as milícias curdas.

A ONG baseada no Reino Unido, que conta com uma ampla rede de colaboradores no território sírio, apontou que grande parte dos refugiados são das cidades de Darbasiya e Ras al Ain, que estariam esvaziadas.

As tropas turcas iniciaram invasão por terra, precedida por intensos bombardeios, ao noroeste da Síria, visando acabar com as Unidades de Proteção Popular (YPG), consideradas pelo governo de Erdogan como terroristas, pela ligação com o grupo armado do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), a guerrilha curda da Turquia.

As Forças da Síria Democrática (FSD), aliança liderada por curdos, divulgou hoje que pelo menos nove pessoas morreram, entre elas duas crianças, devido os ataques aéreos que seguem acontecendo em Ras al Ain.