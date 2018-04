500 imigrantes e refugiados são resgatados no Mediterrâneo

Roma – Cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados nesta sexta-feira no mar Mediterrâneo em três operações de socorro nas quais trabalharam diversas embarcações que navegavam na região, informou a Guarda Litorânea da Itália.

As operações aconteceram em coordenação com a Central Operacional da Guarda Litorânea em Roma, dependente do Ministério de Infraestruturas e Transportes italiano, segundo um comunicado.

Nas operações participaram embarcações que operam no dispositivo europeu Eunavformed e um da ONG Sea Watch.

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) assegurou recentemente em um relatório que nos três primeiros meses de 2018 um de cada 14 migrantes que cruzaram o Mediterrâneo para a Itália morreu.

Além disso, advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, efeito “cada vez mais perigoso” levando em conta que o número de chegadas diminuiu drasticamente desde julho de 2017, mas a taxa de mortalidade é mais elevada.