5 pontos para entender a crise na Venezuela

São Paulo – A cada semana, as crises política, econômica e humanitária que a Venezuela enfrenta parecem se agravar. Em janeiro, as turbulências ganharam ainda mais força depois de o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, se declarar presidente interino do país, ganhando apoio de grande parte da comunidade internacional.

As crises, no entanto, parecem longe do fim. Se por um lado Maduro permanece firme na sua posição de presidente, classificando a tensão como tentativa de golpe por potências internacionais e apoiado pelas forças armadas do país, a oposição segue tentando desestabilizar seu governo.

No capítulo mais recente da situação na Venezuela, está a ajuda humanitária angariada por Guaidó nos Estados Unidos, Colômbia e Brasil. A chegada desse apoio foi barrada na fronteira do país, num movimento que gerou embates entre a população venezuelana e militares. Na última sexta (22), Maduro subiu o tom da hostilidade e anunciou o fechamento do acesso ao país pelo Brasil.

O clima de tensão que a Venezuela vive não é de hoje e os próximos desdobramentos da mais recente crise são, por ora, imprevisíveis. Abaixo, EXAME.com reuniu alguns dos acontecimentos históricos mais relevantes dos últimos anos que ajudam a compor o panorama da situação atual do país.

Ascensão e permanência de Maduro

Em 2013, o mundo observou os desdobramentos da morte de Hugo Chávez, que assumiu a presidência da Venezuela em 1999. Maduro era seu vice-presidente e chegou à liderança do país em caráter interino e então convocou eleições.

Acabou eleito para um mandato de seis anos em 15 de abril de 2013, num pleito apertado e cujo resultado foi contestado por Henrique Capriles, candidato derrotado e um dos líderes da oposição. Na época, a aprovação do seu jovem governo era robusta: 64% dos venezuelanos eram favoráveis de sua gestão.

Anos depois, em maio de 2018, Maduro foi reeleito em uma eleição geral permeada por denúncias de fraude. Aqui nascia mais um capítulo da crise da Venezuela, já que a legitimidade do pleito foi questionada não apenas pela oposição venezuelana, mas pela comunidade internacional. Desde então, o movimento por novas eleições gerais só ganhou força.

Crise econômica e humanitária

Embora Maduro tivesse um bom índice de aprovação popular no início do primeiro mandato, o chavista herdou uma economia em frangalhos e uma das principais razões para isso foi a queda no preço dos barris de petróleo, principal produto de exportação da Venezuela e cujas receitas financiavam programas e serviços sociais.

Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB per capita do país caiu mais de 35% entre 2013 e 2017 e a hiperinflação chegou em 1.350.000% no ano passado. Como resultado da crise, uma nova crise, essa de caráter humanitário, surgiu para assolar a população, que sofre com a escassez de itens essenciais como remédios e alimentos.

Era uma questão de tempo até que os problemas econômicos impactassem os índices. Hoje, 48% da população vive em condições de pobreza. A violência também estourou país afora, levando a capital Caracas ao topo do ranking das cidades mais violentas do planeta.

Eleições legislativas de 2015 e a oposição

A crise econômica se agravou e a aprovação do governo começou a cair. A resposta da população aparece então no resultado das eleições legislativas, vencidas pela oposição, que vira maioria parlamentar pela primeira vez desde 1999. A coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUC) assume 112 cadeiras, contra 51 do Partido Socialista Unido da Venezuela de Maduro.

A pressão sobre Maduro cresce e, em 2016, a oposição dá início a um movimento para a convocação de novas eleições. Pelas leis do país, é possível abreviar o mandato da presidência a partir de um referendo popular que, por sua vez, depende da coleta de 20% de assinaturas do padrão eleitoral, que equivale a cerca de 4 milhões, para ser realizado.

O processo de realização dessa consulta foi, no entanto, suspenso pela autoridade eleitoral venezuelana sob a justificativa de que o processo estava irregular. Sem essa possibilidade, a oposição passou então a pleitear a antecipação das eleições, que aconteceram apenas em 2018, e a população passou a tomar as ruas em protestos contra e a favor do chavista.

Em janeiro de 2019, Maduro tomou posse para o segundo mandato e a resposta de Guaidó veio na autodeclaração como presidente interino na Venezuela. Agora, a oposição luta pela saída imediata de Maduro da presidência e a convocação de um novo pleito.

O papel da Suprema Corte

Acusada pela oposição de ser pró-Maduro, a Suprema Corte barrou várias leis, amargando ainda mais a relação entre governo e oposição. A situação se agravou em 2017, quando a corte retirou a imunidade dos parlamentares da Assembleia Nacional da Venezuela e tentou assumir as funções da casa, após acusar seus membros de estarem em desacato com uma decisão.

O episódio, no entanto, foi revertido dias depois, após recomendação do próprio Maduro e foi amplamente criticado pela comunidade internacional, que até então vinha se mantendo distante das turbulências internas no país.

Protestos

Desde a confusão entre Suprema Corte e Parlamento nos idos de 2017, a oposição intensificou seus esforços perante a população, que vem tomando as ruas de diferentes cidades em toda a Venezuela. Muitos grupos, contudo, se manifestam a favor de Maduro.

A resposta do governo aos protestos sempre foi dura. Em janeiro de 2019, uma nova onda de manifestações contra o chavista resultou na detenção de ao menos 77 menores, um fato que chocou o mundo. Segundo a ONU, mais de 850 pessoas foram colocadas em prisões pelo país no que seria o maior número de detenções em décadas no país . A organização também informou que o número de mortos nas repressões ocorridas na ocasião chegou a 40.

1. An indigenous man looks outside of an ambulance as it passes next to Venezuelan National guards at the border between Venezuela and Brazil, in Pacaraima zoom_out_map 1 /14 Um indígena olha para fora de uma ambulância ao passar ao lado de guardas nacionais venezuelanos na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, em Pacaraima, estado de Roraima, Brasil, em 22 de fevereiro de 2019 (Ricardo Moraes/Reuters) Um indígena olha para fora de uma ambulância ao passar ao lado de guardas nacionais venezuelanos na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, em Pacaraima, estado de Roraima, Brasil, em 22 de fevereiro de 2019.

2. Pessoas esperando para atravessar para a Venezuela estão em frente aos guardas nacionais venezuelanos na fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraima zoom_out_map 2 /14 Pessoas esperando para atravessar para a Venezuela estão em frente aos guardas nacionais venezuelanos na fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraima (Ricardo Moraes/Reuters)

3. As pessoas conversam com soldados venezuelanos na fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraima zoom_out_map 3 /14 As pessoas conversam com soldados venezuelanos na fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraimas (Ricardo Moraes/Reuters)

4. Pessoas esperando para atravessar para a Venezuela estão em frente aos guardas nacionais venezuelanos na fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraima zoom_out_map 4 /14 Pessoas esperando para atravessar para a Venezuela estão em frente aos guardas nacionais venezuelanos na fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraima (Ricardo Moraes/Reuters)

5. As pessoas caminham por um campo enquanto tentam atravessar a fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraima zoom_out_map 5 /14 As pessoas caminham por um campo enquanto tentam atravessar a fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraima (Ricardo Moraes/Reuters)

6. As pessoas andam depois de atravessar a fronteira da Venezuela para o Brasil em Pacaraima zoom_out_map 6 /14 As pessoas andam depois de atravessar a fronteira da Venezuela para o Brasil em Pacaraima (Ricardo Moraes/Reuters)

7. As pessoas reagem na fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraima zoom_out_map 7 /14 As pessoas reagem na fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraima (Ricardo Moraes/Reuters)

8. Uma ambulância que transportava pessoas feridas durante confrontos no sul da cidade venezuelana de Kumarakapay, perto da fronteira com o Brasil, é assistida por pessoas na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, em Pacaraima, estado de Roraima, Brasil, 22 de fevereiro de 2019 zoom_out_map 8 /14 Uma ambulância que transportava pessoas feridas durante confrontos no sul da cidade venezuelana de Kumarakapay, perto da fronteira com o Brasil, é assistida por pessoas na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, em Pacaraima, estado de Roraima, Brasil, 22 de fevereiro de 2019 (Ricardo Moraes/Reuters) ma ambulância que transportava pessoas feridas durante confrontos no sul da cidade venezuelana de Kumarakapay, perto da fronteira com o Brasil, é assistida por pessoas na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, em Pacaraima, estado de Roraima

9. Soldados venezuelanos pegam uma menina pelo braço na fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraim zoom_out_map 9 /14 Soldados venezuelanos pegam uma menina pelo braço na fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraim (Ricardo Moraes/Reuters)

10. Uma mulher caminha com seus ancoradouros por um campo, enquanto tenta atravessar a fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraima zoom_out_map 10 /14 Uma mulher caminha com seus ancoradouros por um campo, enquanto tenta atravessar a fronteira entre a Venezuela e o Brasil em Pacaraima (Ricardo Moraes/Reuters)

11. As bandeiras venezuelana e brasileira tremulam perto de um posto de sinal na fronteira entre os dois países em Pacaraima zoom_out_map 11 /14 As bandeiras venezuelana e brasileira tremulam perto de um posto de sinal na fronteira entre os dois países em Pacaraima (Ricardo Moraes/Reuters)

12. Uma cidadela venezuelana mostra um cartão que diz: "Juan Guaido Presidente; sim à ajuda humanitária" na cidade fronteiriça brasileira de Pacaraima zoom_out_map 12 /14 Uma cidadela venezuelana mostra um cartão que diz: "Juan Guaido Presidente; sim à ajuda humanitária" na cidade fronteiriça brasileira de Pacaraima (Ricardo Moraes/Reuters)

13. Os veículos são retratados enquanto cruzam a fronteira para a Venezuela, visto da cidade brasileira de Pacaraima, estado de Roraima, Brasil zoom_out_map 13 /14 Os veículos são retratados enquanto cruzam a fronteira para a Venezuela, visto da cidade brasileira de Pacaraima, estado de Roraima, Brasil (Ricardo Moraes/Reuters)

14. Pessoas participam do concerto "Venezuela Live Aid" na ponte transfronteiriça Tienditas entre a Colômbia e a Venezuela, em Cucuta zoom_out_map 14/14 Pessoas participam do concerto "Venezuela Live Aid" na ponte transfronteiriça Tienditas entre a Colômbia e a Venezuela, em Cucuta (Luisa Gonzalez/Reuters)

*Matéria atualizada em 25 de fevereiro de 2018 para refletir os novos desdobramentos da crise.