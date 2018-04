40 palestinos são feridos em protestos na fronteira de Gaza com Israel

Gaza – Cerca de 40 palestinos ficaram feridos por fogo israelense no leste de Jabalia, na Faixa de Gaza, nos protestos próximos à fronteira com Israel nos quais milhares de pessoas reivindicam o direito dos refugiados ao retorno, informou o Ministério da Saúde palestino.

Cinco pessoas se encontram em estado graves, com ferimentos na cabeça e em partes superiores do corpo, enquanto dezenas foram atendidas em postos de emergência.

Centenas de palestinos começaram nesta sexta-feira a queimar pneus perto da fronteira para dificultar a visibilidade das tropas israelenses posicionadas do outro lado, que não permitem que os manifestantes se aproximem à cerca.

Trata-se da segunda sexta-feira da chamada Grande Marcha do Retorno, organizada na Faixa por todas as facções palestinas, que convocaram milhares de pessoas às fronteiras desde a semana passada.

Em uma semana, 22 palestinos morreram em enfrentamentos na fronteira e em diferentes incidentes de violência.

“Desde o início da manhã, centenas de palestinos estão em distúrbios em cinco pontos ao longo da Faixa. As tropas do Exército estão respondendo com meios de dispersão de distúrbios e disparam de acordo com as regras de enfrentamento”, diz o comunicado militar.