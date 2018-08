30 ativistas LGTB são presos em São Petersburgo, na Rússia

Trinta ativistas LGBT foram presos neste sábado (4) em São Peterburgo, segunda maior cidade da Rússia, durante uma manifestação a favor dos direitos dessas minorias, indicou à AFP um dos militantes presos.

Ao todo, cerca de 60 pessoas envolvidas em bandeiras de arco-íris e com cartazes em defesa dos direitos da comunidade LGTB participaram de um ato no sábado na praça do Palácio, em pleno centro da outrora capital imperial, explicou o ativista e um dos organizadores, Alexéi Nazarov.

Cada pessoas se manifestou sozinha, uma estratégia que permite não pedir autorização das autoridades municipais – diferentemente de quando há uma marcha organizada, segundo ele.

“Ao todo, 30 pessoas foram presas”, declarou Nazarov. A polícia deteve “todos que tinham bandeiras e estavam usando cores intensas”, afirmou.

“Apesar de tudo, estou feliz de que as pessoas tenham ido às ruas, que não tenham medo”, acrescentou.

A Rússia adotou em 2013 uma lei que pune com multas e penas de prisão qualquer ato de “propaganda” homossexual perto de menores de idade.