20 cidades onde é possível viver em paz

São Paulo – Um estudo realizado pela The Economist Intelligence Unit, braço de pesquisa e análise econômica do grupo The Economist, investigou a segurança em 50 cidades espalhadas pelo mundo e produziu um ranking para eleger aquelas que oferecem as melhores condições de vida para seus cidadãos. Para classificar as cidades, a consultoria analisou o desempenho de cada uma em quatro categorias: a segurança digital, que ponderou a qualidade dos recursos que resguardam uma pessoa contra, a segurança na saúde , no qual foi avaliada a estrutura dos serviços disponíveis, a segurança na infraestrutura , ou quão resistentes são os prédios e vias públicas, e a segurança pessoal, a proteção oferecida aos indivíduos contra a violência urbana . Segundo a consultoria, os locais foram escolhidos de acordo com fatores como relevância regional e disponibilidade de dados e, no Brasil, a análise se concentrou no Rio de Janeiro e emque não entraram na lista das 20 mais seguras, mas foram incluídas nesta matéria para fins de comparação. Confira nas imagens as cidades mais bem colocadas.