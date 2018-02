15 turcas são condenadas à morte no Iraque por pertencerem ao EI

Bagdá – O Tribunal Penal Central do Iraque condenou neste domingo à pena de morte 15 mulheres turcas por pertencerem ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), informou à Agencia Efe uma fonte dessa corte.

No tribunal, especializado nos casos relacionados com o terrorismo e o crime organizado, as condenadas confessaram que pertenciam ao grupo radical e seguiram as ordens do EI.

Segundo a fonte, o tribunal condenou, além disso, outra mulher turca à prisão perpétua após ser declarada culpada de pertencer à organização terrorista.

Há uma semana, essa mesma corte condenou à morte uma turca e à prisão perpétua 10 mulheres de diferentes nacionalidades, todas elas por filiação ao EI.

No último dia 9 de dezembro, o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, declarou o fim da guerra contra o EI, grupo que invadiu o país em meados de 2014 e conquistou amplos territórios no norte e oeste do Iraque, além de na vizinha Síria.

Mesmo assim, membros do EI continuam atacando de vez em quando as forças iraquianas e civis em várias cidades do país.